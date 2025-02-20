У Франківську відкрили анотаційні дошки загиблим воїнам Сергію Федоренку та Ярославу Янковичу

В Івано-Франківську на фасаді ліцею №17 відкрили анотаційні дошки на честь двох загиблих воїнів – Сергія Федоренка та Ярослава Янковича.

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Про це пише Правда з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

Сергій Федоренко, уродженець Бучача Тернопільська область, з 1998 по 2002 рік навчався в Івано-Франківській школі №17. Після строкової служби в армії здобув професію верстатника. Працював на різних підприємствах та за кордоном. У 2011 році одружився. Цього ж року у нього народився син Оскар, а у 2020 році – донька Каміла. Працював за кордоном, але зрештою повернувся в Україну.

У липні 2023 року Сергій був мобілізований до Збройних Сил України, служив у 141-ій окремій піхотній бригаді. 5 березня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове, в Запорізькій області.

Ярослав Янкович народився 9 червня 1992 року в Івано-Франківську. Закінчив ліцей №17 та отримав спеціальність столяра художніх меблів. З початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, служив у 7-му окремому стрілецькому батальйоні. 14 лютого 2024 року загинув під час артилерійського обстрілу біля села Невське Луганської області.