З Прикарпаття видворили росіянина

Свого часу працівники міграційної служби і поліції в ході проведення на території Івано-Франківської області посилених профілактичних заходів небезпідставно зацікавилися особою іноземного громадянина, який співмешкав з громадянкою України.

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Чоловік був потайливим, неохоче спілкувався з людьми і, як з’ясувалося згодом, мав на це причини. А ще мав недобру славу сімейного дебошира – час від часу влаштовував удома бешкети, що, зрештою, завершилося видворенням на «історічєскую родіну».

Отже, вже зрозуміло, що йдеться про громадянина рф. Йому 37 років, перебував в Україні з недійсним (протермінованим) паспортом країни-агресора, до компетентних органів жодного разу не звертався щодо оформлення дозволу на імміграцію в Україну або продовження строку перебування в нашій країні. Щодо цієї особи було ухвалено рішення про примусове видворення до країни належності чи третіх країн, а для того, щоби виконати його повною мірою, УДМС в Івано-Франківській області звернулося з адміністративним позовом до суду з клопотанням про поміщення мігранта у Волинський пункт тимчасового перебування іноземців. Суд задовольнив позов, відтак упродовж чотирьох місяців і до вчорашньої доби росіянин дихав ще українським повітрям.

З огляду на відсутність дипломатичних відносин з країною-агресором оформити нелегальному мігранту документи для перетину державного кордону було неможливо. Однак зусилля і наполегливість працівників відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС в області у підсумку дали бажаний результат. На одному з пунктів перетину державного кордону прикордонники офіційно випровадили громадянина росії за межі України.

Щонайменше на п’ять років йому заборонено в’їжджати в Україну.

Цьогоріч міграційна служба Івано-Франківської області за порушення міграційного законодавства і відсутність підстав для законного перебування в Україні примусово видворила двох іноземців. Обидві особи – росіянського походження.