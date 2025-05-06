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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті повідомлено про підозру учасникам ворожих ІПСО, які поширювали наративи про “складання зброї”. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
06/05/2025 13:44
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За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру групі осіб, які брали участь в інформаційно-психологічних операціях рф. Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

“За даними слідства, троє громадян – мешканці Києва, Дніпра та Хмельниччини допомагали окупантам проводити пропаганду, спрямовану на дискредитацію керівництва держави та зрив мобілізаційних процесів. На завдання рф підозрювані виконували так звану спецоперацію «Україна зникає безвісти». Вони поширювали у соцмережах деструктивні заклики, записані за участю українських військовополонених у Курській області, яких ворожі спецслужби змушували озвучувати дезінформацію.

Зокрема, у відео закликали військових скласти зброю, здіймати бунти у війську та не виконувати завдання командування щодо відсічі збройної агресії рф”, – йдеться у дописі.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.