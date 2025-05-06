Франківців запрошують на благодійний вечір

В Івано-Франківську відбудеться благодійний бал та аукціон. Це буде вечір естетики, чарівної атмосфери та підтримки воїнів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Подію підготували Студентський Парламент ІФНТУНГ та Молодіжна організація “Молодь і влада”.

Подія проходитиме 12 травня о 16годині в Івано-Франківському драматичному театрі.

Ціна квитка:

550 грн

500 грн – для студентів кафедри військової підготовки

Придбайте квиток за посиланням https://forms.gle/eB8eZWjsiPiGdhJ38

Усі вилучені кошти спрямують на підтримку стрілецької роти 78 окремого батальйону 102 бригади ТРО за посиланнням на банку: https://send.monobank.ua/jar/9dQ7C44XrL

Ведучим вечора виступить Олексій Гнатковський, актор Івано-Франківського драмтеатру, Народний артист України, зірка фільму «Довбуш»

Підготуйтесь до дрес-коду:

Для дам – вишукані сукні або військова форма

Для кавалерів – костюм, смокінг або військова форма