Франківців запрошують на благодійний вечір

В Івано-Франківську відбудеться благодійний бал та аукціон. Це буде вечір естетики, чарівної атмосфери та підтримки воїнів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Подію підготували Студентський Парламент ІФНТУНГ та Молодіжна організація “Молодь і влада”.
“Запрошуємо вас на Благодійний бал, який Студентський Парламент І Ф Н Т У Н Г організовує разом із Молодіжною організацією «Молодь і влада» за підтримки Франківського драмтеатру“, – йдеться у дописі.
Подія проходитиме 12 травня о 16годині в Івано-Франківському драматичному театрі.
Ціна квитка:
- 550 грн
- 500 грн – для студентів кафедри військової підготовки
Придбайте квиток за посиланням https://forms.gle/eB8eZWjsiPiGdhJ38
Усі вилучені кошти спрямують на підтримку стрілецької роти 78 окремого батальйону 102 бригади ТРО за посиланнням на банку: https://send.monobank.ua/jar/9dQ7C44XrL
Ведучим вечора виступить Олексій Гнатковський, актор Івано-Франківського драмтеатру, Народний артист України, зірка фільму «Довбуш»
Підготуйтесь до дрес-коду:
Для дам – вишукані сукні або військова форма
Для кавалерів – костюм, смокінг або військова форма