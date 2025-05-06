Захисника з Франківщини Івана Леня нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Військовослужбовець з міста Тлумача на Івано-Франківщині Іван Леньо нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
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Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.
Відповідно до Указу Президента України військовослужбовця Леня Івана Романовича, який боронить нашу державу у війні проти російського агресора, нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Орден «За мужність» – це українська державна нагорода, якою відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм. Орден має I, II та III ступені.
“Ми пишаємося усіма нашими мужніми захисниками! Нехай усі Небесні сили тримають захист над нашими воїнами! Молимося за тих, хто в строю та пам’ятаємо тих, хто віддав життя за Україну, за наші мирні дні і ночі”, – йдеться у дописі..