Захисника з Франківщини Івана Леня нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Військовослужбовець з міста Тлумача на Івано-Франківщині Іван Леньо нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

Відповідно до Указу Президента України військовослужбовця Леня Івана Романовича, який боронить нашу державу у війні проти російського агресора, нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Орден «За мужність» – це українська державна нагорода, якою відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм. Орден має I, II та III ступені.

