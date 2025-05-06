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На Прикарпатті затримали шахрая, який привласнив техніку Apple на 80 тисяч доларів
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті затримали шахрая, який привласнив техніку Apple на 80 тисяч доларів. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
06/05/2025 14:35
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Поліцейські затримали 45-річного мешканця Івано-Франківська, який незаконно заволодів партією з 60 пристроїв Apple на суму близько 80 тисяч доларів США.

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За даними слідства, 45-річний мешканець обласного центру замовив техніку Apple, домовившись із продавцем про накладний платіж.

Після отримання товару через довірену особу, аферист запропонував останньому передати гроші у відпочинковому закладі.

Однак, відволікши його та повідомивши неправдиву інформацію, зловмисник залишив приміщення та втік у невідомому напрямку. Відтак шахрай не розрахувався із посередником за дорогі ґаджети та техніку.

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Під час обшуків у помешканні затриманого та у двох торгових точках, куди він встиг здати частину товару на реалізацію, поліцейські вилучили речові докази — серед них техніка Apple: MacBook, iPad та інші ґаджети.

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Слідчі повідомили аферисту про підозру за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути також причетні до вчинення злочину.