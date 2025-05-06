Силіконові та поролонові приманки: що вибрати для джигової риболовлі

Джигова ловля — коли важлива правильна приманка

Джиг — один із найрезультативніших способів лову хижої риби. Але успіх напряму залежить від правильно підібраної приманки: її розміру, матеріалу, кольору та поведінки у воді. Сьогодні рибалки найчастіше використовують два типи м’яких приманок — силіконові та поролонові. Обидві працюють по судаку, щуці, окуню, але кожна має свої сильні сторони.

Силіконові приманки — це універсальні джиг-приманки, які імітують рибку, п’явку, ракоподібних або черв’яка. У каталозі FishingROI.ua представлено сотні моделей для будь-яких умов: від мікроджига до глибокого лову на великій течії.

Коли краще працює силікон

Силіконові приманки ідеальні для активного хижака. Вони мають рухливий хвіст, м’яке тіло, добре передають гру навіть при повільному веденні. Найпоширеніші форми:

Твістери — працюють на будь-якій водоймі, приваблюють завдяки широкому руху хвоста.

— працюють на будь-якій водоймі, приваблюють завдяки широкому руху хвоста. Віброхвости — основна зброя проти щуки та судака, особливо ефективні восени.

— основна зброя проти щуки та судака, особливо ефективні восени. Слаги — пасивні приманки для точкової ловлі, чудово працюють по обережному судаку.

— пасивні приманки для точкової ловлі, чудово працюють по обережному судаку. Креатури — нагадують раків або личинок, використовуються на зарослих або закоряжених ділянках.

Колір — не менш важливий параметр. У каламутній воді краще яскраві «кислотники» (жовтий, рожевий, помаранчевий), у прозорій — натуральні тони (перламутр, зелений, моторна олива). Обирайте розмір відповідно до умов і риби: 2–3 дюйми для окуня, 3.5–4.5 — для судака, 5+ — для великої щуки.

Поролонова приманка — класика джигу по пасивному хижаку

Поролон — це приманка, яка здається простою, але часто виручає в найскладніших умовах. Вона легка, повільно тоне, довго зависає у точці та дає максимально природну гру на паузах. Особливо це ефективно при ловлі пасивного судака або щуки, яка «не добиває» силікон.

У каталозі поролонових приманок FishingROI.ua зібрані моделі класичної форми (рибка з косим зрізом), з оперенням або без, на подвійниках і офсетниках. Вони недорогі, витримують багато клювань, ідеально підходять для холодної води та ловлі в місцях з сильною конкуренцією.

Що вибрати — силікон чи поролон?

Використовуйте силікон, якщо:

риба активна, реагує на динаміку;

ловите на середніх або мілких глибинах;

потрібна велика кольорова варіативність;

ловите щуку на віброхвіст або судака на слаг у проводку.

Використовуйте поролон, якщо:

риба пасивна або холодна вода (осінь-зима);

потрібна повільна гра з довгими паузами;

є багато обривів або корчів;

треба довго тримати приманку в точці.

Висновок — комбінуйте для результату

Жодна приманка не працює завжди. Розумний рибалка — це той, хто має в коробці і силікон, і поролон, і вміє правильно чергувати подачу. Починайте з активного силікону — і, якщо кльову немає, переходьте на повільну поролонку.

У FishingROI.ua ви знайдете всі типи м’яких приманок — від ультралайтових твістерів до великих віброхвостів, а також якісні поролонові моделі для складної риболовлі. Не бійтесь змінювати — і результат обов’язково буде.

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