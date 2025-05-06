У Франківську до Дня міста вшанували пам’ять Володимира Макарова. ФОТО

Франківськ по-справжньому багатий на видатні особистості, і серед них особливе місце займає Володимир Макаров – видатний вчитель, історик, засновник ГО «Клуб метикуючих» та почесний член обласної Спілки журналістів.

На знак глибокої поваги до його внеску, на центральній вулиці Січових Стрільців, 25 урочисто відкрили присвячену йому анотаційну дошку.

А також, перед Днем міста провели інтелектуальну гру «Місто метикуючих» – саме так, як її проводив пан Володимир, адже він дуже любив своє місто.

Володимир Макаров – це постать, що залишила яскравий слід в історії Івано-Франківська як відданий освітянин та невтомний популяризатор інтелектуальних ігор. Багато років він присвятив роботі вчителем історії у школах та коледжі міста, виховуючи цілі покоління молоді. Його справжньою пристрастю стали ігри “Що? Де? Коли?”, де він досяг значних успіхів як член елітних команд України та СНД. Пан Володимир заснував ГО «Клуб метикуючих» та міжнародний турнір «Батьківські збори», активно залучаючи молодь до інтелектуальних змагань. Його багатогранні таланти також проявилися у роботі на телебаченні, працював редактором і сценаристом команд КВК та проводив численні заходи. Відзначений як почесний член Спілки журналістів. Володимир Макаров пішов з життя 22 березня 2021 року, залишивши по собі значний внесок у розвиток інтелектуального життя міста.

Теплими спогадами про пана Володимира, який присвячував дітям весь свій вільний час, поділилася його донька Ольга Макарова-Коник.

“Він був вчителем за покликанням, тому і вдома він також нас виховував. Весь свій вільний час він вкладав у своїх дітей. Ми з ним займалися всіма видами спорту, інтелектуальними іграми, вчили разом уроки, розважалися. Він був дуже сімейною людиною- всі дитячі роки, спогади можна пов’язати тільки з батьком”, – ділиться донька Ольга.

Яким яскравим і улюбленим був Володимир Макаров для мешканців Івано-Франківська, і чому сьогодні так важливо зберегти світлу пам’ять про нього саме анотаційною дошкою, розповіла донька Олена Грицак-Макарова.

“От є такі люди в кожному місті, яких знають всі. Тато в Івано-Франківську саме така людина. Я пам’ятаю, що коли ми йшли прогулятися стометрівкою, то завжди це було дуже довго тому, що на кожному кроці ми зустрічали безліч татових знайомих, учнів, товаришів. Всі завжди дуже тепло з ним говорили. Сьогоднішня подія дуже важлива тому, що світла пам’ять про тата буде зберігатися. Я дуже хочу, щоб, проходячи повз цю анотаційну дошку, люди дізнавалися і знали про нього”,- закликає донька Олена.

Теплими дитячими спогадами про свого дідуся, Володимира Макарова, поділилася його внучка Антоніна Грицак.

“Він був щедрий, я йому довіряла. Він був чесний дуже. Коли була маленька, розуміла, що я йому можу просто ціле життя розказати. Ми з ним завжди бавилися, він ніколи без пустих рук не приходив. Був такий добрий, що не можу описати”,- каже внучка Антоніна.

З особливою теплотою та повагою про Володимира Макарова згадують і його колеги. Про те, яким він був у професійному житті та якими якостями вирізнявся, розповіла голова Івано-Франківської обласної спілки журналістів України Лілія Боднарчук.

“Володимир Макаров був тією людиною, яка любила життя, людей, своє місто і понад усе любила свою роботу. Людина надзвичайно високоінтелектуальна, людина надзвичайно розумна. Людина, яка любила гумор. Нам дуже приємно, що саме на фасаді будівлі Івано-Франківської обласної спілки журналістів буде власне анотаційна дошка цій визначній людині”,- згадує Лілія Боднарчук.

Після урочистого відкриття анотаційної дошки відбулась інтелектуальна гра «Місто метикуючих», яку так любив Володимир Макаров.

Справу батька, Володимира Макарова, у розвитку інтелектуальних ігор нині продовжує його донька Ольга Макарова-Коник. Вона розповіла, що робити це її активно заохочували саме друзі та колеги батька.

“Так сталося, що це була навіть не моя ініціатива. Дуже багато його друзів і колег передзвонили і сказали, що потрібно продовжити цю справу. І ми започаткували вже офіційну громадську організацію, а до того вона просто існувала, як Клуб метикуючих. Проводимо щотижня ігри. З початком війни ці ігри стали благодійними. Ми збираємо допомогу для військових.Тато завжди проводив турніри до Дня міста. Він обожнював Івано-Франківськ і досліджував його історію”, – розповідає донька Ольга.

Інтелектуальні ігри відкриті для всіх охочих, починаючи від 3-річного віку і без верхньої межі. Спеціально для наймолодших працює безкоштовна дитяча ліга при освітньо-мистецькому центрі. Студентська ліга щороку об’єднує молодь, проводячи різноманітні заходи в університетах та коледжах. А для найдосвідченіших знавців існує доросла професійна ліга.

Заслужений юрист України, член НСЖУ Володимир Ковальчук, який став одним з ініціаторів відкриття анотаційної дошки, вважає інтелектуальні ігри надзвичайно важливими для сучасної молоді міста. Підкреслює, що разом з паном Володимиром та іншими колегами вони були серед перших в Україні, хто ще за радянських часів сміливо проводив ці ігри українською мовою.

“Гра дає можливість розумним дітям, молоді грати в дуже важливу гру “Що? Де? Коли?”. Ми навіть в ті роки, 1991 року одні із перших в Україні організовували українську гру “Що? Де? Коли?”. Не так як ще в радянському союзі робили, а ми завжди питання ставили історичні, краєзнавчі, патріотичні. І я знаю, пан Володимир цю тему дуже любив, бо він як історик, інтелектуал вмів поєднати те, що треба і те, що було на той час. Я дуже радий, що сьогодні і дошку відкрили і буде гра”,- говорить Володимир Ковальчук.

Про підтримку такої ініціативи студентською молоддю та значення події для студентів розповіла Анастасія Панчук, студентка УКД та голова профбюро факультету управління.

“Ми просто такою ініціативною групою підтримали ідею і погодились. Це цікаво, дуже класно, і це дуже розвиває студентство і навіть звичайний досвід та емоції”, – ділиться враженнями студентка Анастасія.

Міський голова Руслан Марцінків підсумував значення Володимира Макарова для розвитку міста та його інтелектуального життя. Він наголосив на важливості збереження пам’яті про таких видатних франківців. Зокрема через встановлення анотаційної дошки та проведенням інтелектуальних ігор.