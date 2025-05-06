Україна багатіє? Мільйонерів стало значно більше

Під час останньої деклараційної кампанії громадяни України задекларували 326 млрд грн. Це на 107 млрд грн більше, ніж роком раніше, повідомив очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко, пише Gazeta.ua

Загальна кількість поданих декларацій перевищила 170 тис. Найбільші суми показали жителі столиці. Вони задекларували 156 млрд грн.

Серед регіонів найбільші обсяги зафіксовано на Дніпропетровщині. Там задекларовано майже 30 млрд грн. Львівщина подала декларації на 18,2 млрд грн. Київщина показала 17,5 млрд грн.

Основні джерела доходів, які вказували громадяни, були різноманітними. Іноземні надходження склали 34,2 мільярда. Спадщина та подарунки – 13,6 млрд. Продаж рухомого та нерухомого майна приніс 6,8 млрд.

Інвестиційні прибутки становили 4,9 млрд грн. Інші оподатковувані доходи – ще 4 млрд грн. Здавання майна в оренду додало 3,4 млрд грн.

Кількість мільйонерів в Україні за рік зросла. Цього разу таких осіб було понад 17 тис. Це на 6,6 тис. більше, ніж у попередньому періоді.

Загальний обсяг задекларованих доходів мільйонерів сягнув 253,6 млрд грн. Із цієї суми 8,7 млрд грн буде спрямовано на сплату податків.

Один із киян задекларував рекордні податкові зобов’язання. Його сума ПДФО та військового збору перевищила 4,6 млрд грн.

Понад 53 тис. людей скористалися податковою знижкою. Держава поверне їм 330 млн грн. Це на 36 млн грн більше, ніж торік.

Українські чиновники подали понад 2100 декларацій за 2024 рік, де вказані активи у криптовалюті. Це на 10% більше, ніж у 2023-му, й у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.