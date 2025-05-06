На Прикарпатті судитимуть злочинця, який обікрав 84-річну жінку

Жителю Хмельниччини повідомлено про підозру за крадіжку в умовах воєнного стану.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва прокурорів Коломийської окружної прокуратури 36-річному жителю Хмельницької області повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, раніше неодноразово судимий за майнові злочини, обікрав 84-річну мешканку Коломийщини.

“Зловмисник проник до дачного будинку, викрав сумку із особистими речами та банківською карткою, з якої згодом зняв 51 тис. грн. Правоохоронці встановили місцезнаходження злочинця та затримали в порядку ст. 208 КПК України”, – йдеться у дописі.

За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.