На Прикарпатті правоохоронці викрили поплічників рф, які збиралися “відродити” срср

СБУ і Нацполіція викрили 8 поплічників рф, які за завданням ворога збиралися «відродити» срср в Україні. Зловмисники діяли й на Прикарпатті.

Служба безпеки і Національна поліція зірвали спробу рф дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні за рахунок створення неокомуністичних осередків у 8 регіонах держави. За результатами комплексних заходів викрито вісьмох поплічників рашистів у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Завдання цих фігурантів полягало у тому, щоб створити осередки прихильників радянського союзу у своїх областях і в подальшому використовувати це ядро для розхитування ситуації на місцях.

Встановлено, що вони діяли під кураторством викладача кафедри військово-морської академії із Санкт-Петербурга. Фігуранти створили власні канали в Телеграмі та ТікТоку, через які підшукували однодумців вступити до так званого «оргкомітету УРСР».

Також за допомогою онлайн-платформ їхні адміністратори поширювали радянську символіку, агітували до створення партійних «осередків» та закликали ігнорувати українське законодавство.

Як встановило розслідування, фігуранти виявилися ідеологічними прихильниками рашизму, які очікували на повну окупацію України.

Під час обшуків в оселях фігурантів вилучено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для поширення кремлівської пропаганди. На підставі забраних доказів вісьмом організаторам ворожого підпілля повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.