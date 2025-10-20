ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Як у Франківську за допомогою спорту підтримують ветеранів 

Автор: Олег Мамчур
Пресконференція у міській раді Івано-Франківська
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, під час брифінгу, заступник міського голови та начальник Управління з питання ветеранів війни та демобілізованих осіб Юрій Гапончук розповів про реабілітацію ветеранів через спорт.

Адаптивний спорт для ветеранів і ветеранок Івано-Франківська представлений різними видами.

Це футбол на милицях та Ампфутбольна команда “Бартка”. Також адаптивний спорт: стрільба з олімпійського лука, формування команди для занять з баскетболу на кріслах колісних.

“За досягнення у спорті ветеранам виплачують стипендії міського голови. На даний час стипендію отримують 4 спортсмена. Претендувати на отримання стипендії можуть спортсмени, які досягли високих спортивних результатів на чемпіонатах України, Європи та світу”, – сказав Юрій Гапончук.

СХОЖІ НОВИНИ