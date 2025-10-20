Як у Франківську за допомогою спорту підтримують ветеранів 

Сьогодні, під час брифінгу, заступник міського голови та начальник Управління з питання ветеранів війни та демобілізованих осіб Юрій Гапончук розповів про реабілітацію ветеранів через спорт.
Адаптивний спорт для ветеранів і ветеранок Івано-Франківська представлений різними видами.
Це футбол на милицях та Ампфутбольна команда “Бартка”. Також адаптивний спорт: стрільба з олімпійського лука, формування команди для занять з баскетболу на кріслах колісних.
“За досягнення у спорті ветеранам виплачують стипендії міського голови. На даний час стипендію отримують 4 спортсмена. Претендувати на отримання стипендії можуть спортсмени, які досягли високих спортивних результатів на чемпіонатах України, Європи та світу”, – сказав Юрій Гапончук.