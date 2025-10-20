Зеленський заявив про готовність поїхати до Будапешта для участі в переговорах між Трампом і путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був би готовий поїхати в Будапешт на перемовини між американським лідером Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним.

Про це він сказав в інтервʼю NBC News.

На запитання журналістки, чи наполягатиме він на поїздці до Будапешта, Зеленський відповів, що сказав Трампу про свою готовність приєднатися до зустрічі.

При цьому Зеленський наголосив, що Трампу потрібно чинити на путіна більший тиск, ніж він чинив на ХАМАС під час свого нещодавнього успішного досягнення припинення вогню в Секторі Гази.

«Путін – щось схоже, від сильніше за ХАМАС», – зазначив президент.

При цьому український президент сказав, що не готовий відмовитися від якоїсь території, щоб припинити війну.

«Якщо ми хочемо зупинити цю війну та терміново й дипломатичним шляхом перейти до мирних переговорів, нам потрібно залишатися там, де ми залишилися, а не давати щось додаткове путіну», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 17 жовтня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підготовка можливої ​​зустрічі російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа «йде повним ходом».