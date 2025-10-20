На фронті загинув воїн Тарас Боян з Долинської громади

Стало відомо про загибель на фронті російсько-української війни військовослужбовця Тараса Бояна з села Грабів.

Воїн служив в одній із штурмових частин Сил оборони. Загинув 17 жовтня, повідомив у facebook міський голова Долини Іван Дирів.

“У бою за Україну загинув Боян Тарас Васильович, мешканець села Грабів. Старший солдат, стрілець-помічник гранатометника 3 штурмового спеціалізованого відділення 2 штурмового спеціалізованого взводу 2 штурмової спеціалізованої роти штурмового спеціалізованого батальйону «ШКВАЛ». Тарас Боян помер 17 жовтня 2025 року внаслідок поранення, отриманого на полі бою”, – йдеться у повідомленні.

Про час та місце зустрічі полеглого повідомлять додатково.

