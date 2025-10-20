Перша ліга: Пробій на виїзді розібрався з Агробізнесом

Вояж до Волочиська завершився впевненою перемогою.

Першу небезпечну нагоду в зустрічі створили господарі. Войтіховський протиснув одразу двох захисників гостей і лише вчасна дія Гука дозволила заблокувати удар кращого голеадора ліги. Відповідь “пробійців” була результативною – Сікач на “замасі” прибрав суперника, увігнав “круглого” в ближню дев’ятку, приголомшивши тим самим вболівальників на стадіоні “Юність”, пише сайт Пробою.

“Агробізнес” на правах господарів помчав відіграватись і вже Коваленку довелось двічі демонструвати свою майстерність на виходах. В середині тайму гості забили вдруге. Феліпович прострілив в напрямку Оринчака. Богдан філігранно підправив “круглого”, дезорієнтувавши і захисника, і голкіпера – 0:2.

Другий м’яч “пробійців” став справжнім нокдауном для команди, яка ще не втрачала (!) очок у домашніх матчах цього сезону. Підопічні Олександра Чижевського методично шукали можливостей біля воріт гостей, та Коваленко зіграв надійно, не давши суперникам й надії на забитий м’яч.

“Пробій” також доволі небезпечно “огризався”, а найбільш гаряче біля володінь Підківки було після розіграшу кутового, коли Гук з кількох метрів влучив у партнера по команді.

Як і очікувалось, по перерві “Агробізнес” заграв активніше. Чого вартує удар Толочка з-за меж штрафної площі, після якого врятував голкіпер “Пробою”. І знову гості відповіли результативно. Радульський далеко вкинув з ауту, Іваничук виграв другий поверх, скинувши на Оринчака, а Богдан в два дотики відправив “круглого” точно в ціль – 0:3!

Наступні пів години гри запам’ятались лише одним небезпечним моментом – Коваленко впорався з ударом Войтіховського. На цьому й завершили – 0:3, “Пробій” святкував третю перемогу в сезоні, тоді як “Агробізнес” вперше поступився вдома.