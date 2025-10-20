ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті очікують зміну погоди

Автор: Уляна Роднюк
Замерзлі червоні ягоди на зимовій гілці
По області:  Вночі  та  вранці 21 жовтня сильні заморозки в повітрі  0-5о.  (П  рівень небезпечності, помаранчевий).

По місту: Вночі  та  вранці 21 жовтня сильні заморозки в повітрі  0-2о.  (П  рівень небезпечності, помаранчевий), пише Правда.ІФ.

