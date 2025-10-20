На Прикарпатті очікують зміну погоди

По області: Вночі та вранці 21 жовтня сильні заморозки в повітрі 0-5о. (П рівень небезпечності, помаранчевий).

По місту: Вночі та вранці 21 жовтня сильні заморозки в повітрі 0-2о. (П рівень небезпечності, помаранчевий), пише Правда.ІФ.