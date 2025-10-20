На Прикарпатті очікують зміну погоди

По області: Вночі та вранці 21 жовтня сильні заморозки в повітрі 0-5о. (П рівень небезпечності, помаранчевий).
По місту: Вночі та вранці 21 жовтня сильні заморозки в повітрі 0-2о. (П рівень небезпечності, помаранчевий), пише Правда.ІФ.
Упродовж останніх п'яти років в Івано-Франківську, Калуші та Коломиї фіксують погіршення якості повітря.
18 жовтня учасники проєкту “Еко-Ера” зустрілися в майстерні EcoREactive. За час кампанії на переробку потрапило майже 2000 кілограмів кришечок. Переможці…
У суботу, 18 жовтня, під час патрулювання вулиці Івасюка патрульні зупинили автомобіль Chevrolet за порушення правил дорожнього руху.
Вояж до Волочиська завершився впевненою перемогою.
Стало відомо про загибель на фронті російсько-української війни військовослужбовця Тараса Бояна з села Грабів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що був би готовий поїхати в Будапешт.