У Франківську патрульні склали чотири протоколи на п’яного водія, який хуліганив і не мав прав

У суботу, 18 жовтня, під час патрулювання вулиці Івасюка патрульні зупинили автомобіль Chevrolet за порушення правил дорожнього руху.
За кермом був п’яний водій без водійського посвідчення, повідомляє патрульна поліція області.
Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього явні ознаки сп’яніння. До того ж чоловік у громадському місці поводився зухвало — викрикував та висловлювався нецензурною лайкою. Пройти огляд на стан сп’яніння він відмовився.
Перевіряючи особу водія патрульні встановили, що 26-річний чоловік не отримував водійського посвідчення.
На керманича патрульні склали адміністративні матеріали:
- за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння),
- ст. 126 (Керування без відповідних документів),
- ст. 173 (Дрібне хуліганство), 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.