У Франківську патрульні склали чотири протоколи на п’яного водія, який хуліганив і не мав прав

У суботу, 18 жовтня, під час патрулювання вулиці Івасюка патрульні зупинили автомобіль Chevrolet за порушення правил дорожнього руху.

За кермом був п’яний водій без водійського посвідчення, повідомляє патрульна поліція області.

Під час спілкування з керманичем інспектори помітили у нього явні ознаки сп’яніння. До того ж чоловік у громадському місці поводився зухвало — викрикував та висловлювався нецензурною лайкою. Пройти огляд на стан сп’яніння він відмовився.

Перевіряючи особу водія патрульні встановили, що 26-річний чоловік не отримував водійського посвідчення.

На керманича патрульні склали адміністративні матеріали: