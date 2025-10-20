На Прикарпатті зібрали майже дві тонни пластику, який перероблять на лавки

18 жовтня учасники проєкту “Еко-Ера” зустрілися в майстерні EcoREactive. За час кампанії на переробку потрапило майже 2000 кілограмів кришечок. Переможці отримали лавки з переробленого пластику.

18 жовтня — Міжнародний день ремонту і Міжнародний день захисту природи. У цей день в майстерні EcoREactive зустрілися друзі, партнери й учасники проєкту “Еко-Ера”, що розпочався у квітні.

У рамках проєкту здійснили серію публікацій про природоохоронні рішення і зелені практики. Біля майстерні тепер можна побачити приклади таких рішень: контейнер для збору дощівки, висока грядка, компостер, будинок для комах, годівничка для птахів.

Поступово поповнюється карта еко-турботи базою даних локацій Івано-Франківська, де речі отримують нове життя: ремонтні майстерні та ательє, соціальні крамниці, бібліотеки речей та банки одягу, еко-ініціативи, пункти прокату спорядження і прийому відходів.

В межах проєкту провели кампанію зі збору пластику. Загалом за цей період на переробку в майстерню потрапило майже 2000 кілограмів кришечок.

Переможці кампанії, які отримали лавки з переробленого пластику:

Початкова школа №26 Івано-Франківської міської ради

ЗДО №3 “Бджілка” Івано-Франківської міської ради

БО “БФ “ДОБРО-ДІЇ” — ВЦ “Маскувальні Феї”