За останні п’ять років у трьох прикарпатських містах фіксують погіршення якості повітря

Упродовж останніх п’яти років в Івано-Франківську, Калуші та Коломиї фіксують погіршення якості повітря. Перевищення гранично допустимих концентрацій пилу, діоксиду азоту, оксиду вуглецю та формальдегіду спостерігають у цих містах вздовж транспортних автомагістралей.

Про це у коментарі Суспільному розповів виконувач обов’язків заступника гендиректора Івано-Франківського обласного центру контролю профілактики хвороб Віталій Фіглевський.

Чому погіршується якість повітря

Моніторинг стану атмосферного повітря проводять на 116 маршрутних постах спостереження у 62 населених пунктах Івано-Франківщини.

"У 2024 році наші фахівці відібрали 12117 проб атмосферного повітря, з них — 6813 у містах і 5298 у селах. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин зафіксували лише у трьох містах. Найбільшими забруднювачами є промисловість і транспорт. Восени та взимку — опалювальні системи. Це — підприємства, які генерують тепло й домогосподарства з індивідуальним опаленням", — розповів Віталій Фіглевський.

Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин зафіксували уздовж доріг в Івано-Франківську, Калуші й Коломиї. Йдеться про пил, діоксид азоту, оксид вуглецю і формальдегід.

“Автовласники можуть використовувати неякісне пальне або пальне з високим октановим числом . Також може бути відпрацьований моторесурс двигунів, відсутність каталізаторів на автомобілях, поганий стан доріг, недостатня врегульованість руху транспорту”, — пояснив Фіглевський.

Від вихлопних газів до розпалювання печі автомобільними шинами

В Івано-Франківську погіршення якості повітря спостерігали на вулицях Привокзальній, Галицькій, Деповській, а також на перехресті Галицької, Пасічної і Тролейбусної. У Калуші та Коломиї — у центрі міст. Після кожного випадку фахівці запропонували органам місцевого самоврядування врегулювати дорожній рух.

“Перевищення було невелике — 1,1-1,5% від гранично допустимої концентрації. Міста не були розраховані на такий потік транспорту, який є зараз. Це питання потрібно розв’язувати, покращувати рух автомагістралями, змінювати регулювання дорожнього руху, створювати розв’язки, об’їзні шляхи. Це — питання, над якими органи місцевого самоврядування мають попрацювати”, — каже Віталій Фіглевський.

Ще одна причина забруднення повітря — це спалювання сміття і сухої трави.

“Коли горить несортоване сміття, в атмосферу виділяються небезпечні речовини: чадний газ, оксиди азоту, сірки, вуглецю, бензопірен та інші. Вони згубно діють на організм людини та стан навколишнього середовища. Також були випадки, коли люди палили в печі шинами та іншими непридатними для опалення токсичними матеріалами, що теж призводило до забруднення повітря”, — розповів Віталій Фіглевський.

Як вимірюють якість повітря

Зі слів Віталія Фіглевського, якість повітря найчастіше вимірюють маршрутним методом. У липні 2025 року за гроші з державного бюджету в Івано-Франківську розмістили стаціонарний пост моніторингу стану атмосферного повітря в режимі реального часу.

“Це обладнання допомагає автоматично вимірювати рівні зважених пилових частинок, визначати концентрації шкідливих речовин: вуглецю оксиду, азоту оксиду, азоту діоксиду, ангідриду сірчистого та озону. А також вести цілодобовий онлайн-моніторинг. На нашому сайті ми щодня оприлюднюємо інформацію про якість атмосферного повітря в центрі Франківська”, — додав виконувач обов’язків заступника гендиректора обласного центру контролю профілактики хвороб.

Як забруднення повітря впливає на здоров’я

Зі слів Віталія Фіглевського, особливо чутливими до забруднення повітря є діти, адже мають незрілі дихальну й імунну системи, швидше дихання.

“Забруднення повітря призводить до розвитку астми, зниження функції легень, респіраторних інфекцій та алергій у дітей і підлітків. Серед дорослих першими відчувають погіршення стану здоров’я ті, хто має хронічні захворювання легень, астму, серцево-судинні недуги чи метаболічний синдром. Забруднене повітря посилює запалення в легенях та інших органах, збільшуючи ризик інсульту, ішемічної хвороби серця та навіть раку легень”, — говорить Віталій Фіглевський.

Як війна впливає на стан повітря

Стан повітря погіршується також через бойові дії. Зі слів Віталія Фіглевського, від початку 2025 року групи оперативного реагування з обласного центру контролю профілактики хвороб вісім разів виїжджали на місця надзвичайних ситуацій та проводили дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин.

“Наші працівники виїжджали для замірів якості атмосферного повітря на межі сусідніх областей, де були обстріли. Також упродовж останніх років були різноманітні пожежі на промислових підприємствах, техногенні аварії. Найбільш промовистим був випадок, коли на початку вересня одне з підприємств Калуської громади обстріляли російські безпілотники. Виникла пожежа. Наші працівники невідкладно виїхали на місце події. Тоді в повітрі зафіксували перевищення формальдегіду”, — розповідає Віталій Фіглевський.

На місцях надзвичайних ситуацій працівники обласного центру контролю профілактики хвороб визначають якісний і кількісний склад сумішей газів та проводять заміри радіаційного фону.