ВПО отримують нові можливості для працевлаштування: в Івано-Франківську відбудеться перший Ярмарок можливостей

22 жовтня в Івано-Франківську відбудеться ярмарок, що має на меті об’єднати роботодавців, релокований бізнес, представників влади й громадські організації, щоб допомогти ВПО знайти нові шляхи для розвитку у своїй громаді.



Відновлення економічної стабільності — один із ключових кроків інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нові громади. Для багатьох ВПО працевлаштування стало не лише питанням доходу, а й відчуттям упевненості та можливості повернути контроль над власним життям. Водночас знайти роботу чи започаткувати власну справу після переїзду часто складно. Частина людей досі відновлюється після пережитого, хтось піклується про дітей або літніх родичів, а дехто на новому місці просто не може знайти роботу за фахом.

Щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам знайти роботу, перекваліфікуватися або започаткувати власну справу, програма «Єднання заради дії» запускає серію Ярмарків можливостей для ВПО — події, де кожен зможе познайомитися з роботодавцями, дізнатися про грантові програми та отримати консультації для власного розвитку.

Учасники ярмарків матимуть шанс:

познайомитися з десятками роботодавців регіону та дізнатися про актуальні вакансії;

відвідати майстер-класи з написання резюме, проходження співбесід і пошуку роботи;

отримати консультації з відкриття ФОПу й про можливості для самозайнятості;

дізнатися про грантові програми від партнерських організацій;

поспілкуватися з тими, хто вже відкрив власний бізнес після переїзду.

На заході працюватимуть консультанти центрів зайнятості, юристи програми й представники Ради ВПО, які розкажуть про локальні можливості підтримки переселенців.

«Ярмарки можливостей у регіонах — це платформи, де люди, котрі вимушено переїхали, можуть відшукати нові можливості. Це хороша нагода не лише знайти роботу, заявити про себе, а й завести нові знайомства, дізнатися більше про ініціативи громади, де ви зараз перебуваєте. Запрошуємо доєднуватися й проводити час з користю», — зазначила Тетяна Дементьєва, керівниця програми «Єднання заради дії», співорганізаторка заходу.

На завершення організатори проведуть розіграш корисних подарунків серед зареєстрованих учасників.

Коли і як долучитися

Участь безкоштовна. Зареєструватися можна, заповнивши коротку форму за посиланням: https://forms.gle/YbkWNeWYTH53Cgqo7.

Після реєстрації організатори сконтактують із кожним учасником, щоб повідомити точний час і місце проведення ярмарку.

Про програму

Протягом 2025 року відбудеться дев’ять Ярмарків можливостей у різних регіонах України. Кожен захід триватиме близько чотирьох годин і збере понад сотню учасників — шукачів роботи, підприємців-початківців і місцевих роботодавців.

Ярмарки можливостей проводять у межах програми «Єднання заради дії», яку впроваджує міжнародна організація IREX in Ukraine спільно з українським благодійним фондом «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю організації IREX та не обов’язково відображає погляди українського благодійного фонду «Стабілізейшен Суппорт Сервісез».