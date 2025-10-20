Прикарпаття втратило захисника України Романа Крашевського

У Франківській лікарні помер військовий Роман Крашевський

Сьогодні, 20 жовтня, у медзакладі Івано-Франківська помер військовий Роман Крашевський. Боєць був учасником Помаранчевої революції та Революції гідності. Він стояв на захисті країни з 2014 року. Під час великої війни отримав поранення, після якого йому ампутували ногу. Роман з того часу проходив реабілітацію.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Рогатинської міської ради, пише Правда ІФ

Роман Крашевський народився 20 листопада 1986 року у Львові, проте надалі мешкав у Рогатині. Навчався у місцевій школі № 1 та Рогатинській гімназії імені Володимира Великого, яку закінчив у 2003 році.

“В альма-матер його згадують як старанного, серйозного, відповідального й життєрадісного хлопця, який любив історію, брав участь в олімпіадах і з дитинства багато читав”, — йдеться у дописі.

Варто зазначити, що Роман Крашевський відвідував гурток “Вовки” скаутської організації “Пласт”. Після школи він вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка.

“В університеті студіював фізико-математичний напрям і журналістику. У родині, де він зростав, панував дух національної гідності — тому юнак не міг залишатися осторонь долі Батьківщини”, — пишуть на сторінці громади.

Роман Крашевський воював з 2014 року. Facebook/Роман Крашевський

Юнаком Роман Крашевський брав участь у Помаранчевій революції. Зиму 2004-2005 років провів у наметовому містечку на Хрещатику. Також він був на Майдані під час Революції гідності.

У 2014–2015 роках Роман воював у складі 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. У 2020-2021 роках брав участь у боях на Луганському напрямку.

У перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну військовий воював під Києвом у складі протитанкового взводу 1 механізованого батальйону 14 окремої механізованої бригади. Боєць стояв на захисті у Бородянці, згодом вирушив на Миколаївський та Харківський напрямки.

13 березня 2023 року Роман Крашевський отримав важке поранення під час мінометного обстрілу.

Роман Крашевський отримав важке поранення 13 березня 2023 року. Facebook/Роман Крашевський

“Втратив ногу, але не віру в життя. Далі — шпиталі. Десятки лікарень: Харків, Львів, Чернівці, Трускавець, Івано-Франківськ, Волинь… Там для нього вже тривала інша війна — без зброї, але не легша. Під час освячення оселі, яку для Романа підготувала небайдужа громада, побратими називали воїна героєм. На що він скромно відповідав: “Герої — ті, хто не повернулися. Мені просто пощастило більше”, — йдеться у дописі.

Після поранення Роман Крашевський проходив тривалу реабілітацію. 13 березня 2023 року Романа Крашевського

Навесні 2025 року під час реабілітації у Франції Роман Крашевський здійснив власну мрію — зробив перші кроки. Проте ветеран помер 20 жовтня у медзакладі в Івано-Франківську.

“Влучне слово, простота, вервиця на грудях, дитячі браслетики на руках, посмішка попри біль всередині — то був весь Ромко. Таким його запам’ятають рідні, друзі, побратими. Таким його вже не побачить громада. Світла пам’ять про нього залишиться у серцях усіх, хто мав щастя знати Романа, хто чув його слово, бачив його усмішку, хто разом із ним творив історію свободи”, — йдеться у дописі.

21 жовтня жителів громади просять вийти на вулиці об 11:00 та зустріти кортеж з тілом полеглого воїна.