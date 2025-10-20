Франківські медики врятували руку 23-річному чоловіку, який сильно травмувався вдома

Напередодні вихідних до приймального відділення міської лікарні №1 у важкому стані поступив 23-річний пацієнт із побутовою травмою правої кисті.

Як розповіли у медзакладі, через необережність він отримав неповну травматичну ампутацію тильної поверхні кисті з переломами п’ясткових фаланг 2-5 пальців та пошкодженням глибоких і поверхневих сухожилків розгиначів цих пальців.

“Командою було проведено складну реконструктивну операцію: первинну хіруртичну обробку рани (ПХОР), остеосинтез спицями другого-п’ятого пальців, тенорафію сухожилків розгиначів кисті, встановлення дренажів. У післяопераційному періоді важливу роль у відновленні відіграла гірудотерапія — лікування п’явками. Така терапія сприяє покращенню кровообігу, зменшенню набряку та розсмоктуванню гематом. Основна мета лікування — збереження кисті та її функцій у молодого пацієнта”,- підсумували у лікарні.