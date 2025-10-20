Після поранення повернувся на Прикарпаття і заснував овечу ферму: історія ветерана Тараса Маркевича

Завдяки гранту Українського ветеранського фонду наш земляк придбав отару овець, облаштував ферму і дав роботу побратимам.

Сьогодні “Тарасова ферма” — це господарство, яке розвиває економіку, воно ще й стало місцем підтримки та реабілітації для військових. Там побратими знаходять справу до душі і мають змогу відновитись.

«Тарасова ферма» налічує близько 100 тварин. Там вирощують овець, варять сири з овечого молока.

«Я йшов на війну добровольцем. Життя триває. Рідні поруч. Живий — і це головне», — каже Тарас.

Після ампутації ветеран пройшов реабілітацію та повернувся до служби. Нині він командує сектором безпілотних систем.

“Такі історії — це приклад сили духу, любові до України і віри у життя після найважчих випробувань”, – пише Світлана Онищук.