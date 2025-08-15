На Прикарпатті проведуть контрольну перевірку системи цивільного захисту

Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту України на 2025 рік та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України, у період з 18 по 27 серпня 2025 року на території Івано-Франківської області відбудеться контрольна перевірка виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну військову адміністрацію



Під час перевірки передбачено відпрацювання ввідних завдань, які потребуватимуть залучення сил швидкого реагування, зокрема: протипожежної техніки, карет швидкої медичної допомоги, екіпажів поліції, патрульної поліції, а також спеціалізованої техніки АТ «Прикарпаттяобленерго» та інших служб.

Органи місцевого самоврядування та відповідні структури забезпечуватимуть координацію дій, аби перевірка пройшла ефективно та злагоджено.