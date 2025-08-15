У Коломиї відбувся забіг у межах проєкту «Активні парки – локації здорової України». ФОТО

“Метою акції є популяризація здорового способу життя, заохочення мешканців громади до активного дозвілля та об’єднання людей навколо ідеї розвитку масового спорту. Окрім користі для фізичного здоров’я, захід мав вплив і на ментальне благополуччя учасників. Спільна активність, нові знайомства та підтримка одне одного допомогли створити позитивну атмосферу”, – йдеться в дописі.