На Прикарпатті провели футбольний турнір пам’яті воїна Романа Круховського. ФОТО

На міському стадіоні «Колос» у Тлумачі відбувся футбольний турнір на честь Романа Круховського — колишнього міського голови Тлумацької громади та військовослужбовця ЗСУ, який загинув, захищаючи Україну.

Про це повідомляють у пресслужбі Тлумацької міської ради.

Як вказують, у змаганнях взяли участь чотири команди: друзі Романа Круховського, ФК «Група здоров’я» з Тлумача, збірна Тлумацької міської ради, а також команди Обертинської та Олешанської громад.

У відкритті турніру взяли участь міський голова Ігор Петрук та начальник обласного управління спорту Костянтин Лисейко. Учасники заходу вшанували пам’ять Героя на міському кладовищі, поклавши квіти на його могилу.

У фінальному матчі турніру команда Обертинської громади перемогла друзів Романа Круховського з рахунком 3:1 та виборола Кубок. Нагороди переможцям вручила дружина полеглого Героя Ірина Круховська разом із синами.