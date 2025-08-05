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Івано-Франківська область потрапила у ТОП-3 за сплатою туристичного збору
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Івано-Франківська область потрапила у ТОП-3 за сплатою туристичного збору

Автор: Олег Мамчур
05/08/2025 20:45
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Івано-Франківська область потрапила у трійку регіонів-лідерів за сплатою туристичного збору.

Про це повідомили в обласній держадміністрації.

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Так, за перше півріччя 2025 року податкові надходження від туризму в Україні склали понад 1,5 мільярда гривень. Це на 30% більше аналогічного періоду минулого року.

Серед лідерів-платників податків залишаються готелі — 1,1 мільярда гривень надходжень, туроператори (195 мільйонів гривень), турагентства (153 мільйонів гривень), бази відпочинку та дитячі табори (92 мільйони гривень).

У п’ятірці лідерів за сумою надходжень від туристичного збору:

  • Київ — 33,6 мільйона гривень;
  • Львівська область — 26,5 мільйона гривень;
  • Івано-Франківська область — 22 мільйони гривень;
  • Закарпатська область — 12 мільйонів гривень;
  • Київська область — 7,5 мільйона гривень.

У лідерах за кількістю платників потрапили Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Одеська області й Київ.