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Фасад університету в Прикарпатті, зелений двір, сонячно.
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Карпатський університет увійшов до топ-10 найпопулярніших вишів серед вступників

Автор: Оксана Марушкевич
05/08/2025 20:14
ДІМ РІА
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В Україні офіційно завершився прийом заяв на вступ до закладів вищої освіти.

У десятку лідерів увійшов Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, який посів 7 місце за кількістю поданих заяв. Такою статистикою поділився голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

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Топ-10 найпопулярніших ЗВО України-2025:

  1. Львівський національний університет ім. І. Франка – 44 000 заяв
  2. Львівська політехніка – 41 769
  3. КНУ ім. Т. Шевченка – 34 120
  4. КПІ ім. І. Сікорського – 28 384
  5. Державний торгівельно-економічний університет – 22 781
  6. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
  7. Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
  8.  Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
  9. Харківський національний університет ім. В. Каразіна
  10.  Волинський національний університет ім. Лесі Українки

Згідно з даними ЄДЕБО та Міністерства освіти, цьогоріч вступники подали понад 1 мільйон 138 тисяч заяв, із яких близько 800 тисяч — на бакалаврат після закінчення школи. Це навіть більше, ніж торік, що свідчить про стабільну зацікавленість до українських університетів попри складні обставини.