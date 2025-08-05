Карпатський університет увійшов до топ-10 найпопулярніших вишів серед вступників

В Україні офіційно завершився прийом заяв на вступ до закладів вищої освіти.
У десятку лідерів увійшов Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, який посів 7 місце за кількістю поданих заяв. Такою статистикою поділився голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Топ-10 найпопулярніших ЗВО України-2025:
- Львівський національний університет ім. І. Франка – 44 000 заяв
- Львівська політехніка – 41 769
- КНУ ім. Т. Шевченка – 34 120
- КПІ ім. І. Сікорського – 28 384
- Державний торгівельно-економічний університет – 22 781
- Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
- Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
- Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
- Харківський національний університет ім. В. Каразіна
- Волинський національний університет ім. Лесі Українки
Згідно з даними ЄДЕБО та Міністерства освіти, цьогоріч вступники подали понад 1 мільйон 138 тисяч заяв, із яких близько 800 тисяч — на бакалаврат після закінчення школи. Це навіть більше, ніж торік, що свідчить про стабільну зацікавленість до українських університетів попри складні обставини.