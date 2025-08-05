Вступна кампанія 2025: які пільги можуть отримати діти учасників бойових дій

Вступна кампанія 2025 в самому розпалі. І поки триває прийом заяв до закладів освіти, захисники та їхні діти можуть скористатися державною підтримкою. Йдеться передусім про безоплатне навчання або компенсацію за контракт, пільговий кредит, соціальну стипендію, проживання в гуртожитку та забезпечення підручниками.

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Про те, як скористатися цією допомогою франківцям розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Хто зі вступників може отримати пільги?

Державна цільова підтримка поширюється як на самих учасників бойових дій, так і на їхніх дітей віком до 23 років. Також пільги можуть отримувати діти загиблих захисників.

Важливо: підтримка надається лише за денною формою навчання та оформлюється після вступу — незалежно від того, вступили ви на бюджет чи контракт.

Що саме передбачає державна підтримка?

Серед основних видів допомоги:

повна або часткова оплата навчання за рахунок бюджету — це може бути або вступ на бюджет, або переведення з контракту, якщо з’явиться вільне місце;

компенсація вартості навчання для студентів-контрактників (дітей УБД);

пільгові кредити на оплату навчання — строком на 15 років під 3% річних;

щомісячна соціальна стипендія: 1180 грн — для студентів вишів, 890 грн — для студентів коледжів;

безоплатне забезпечення підручниками, доступом до інтернету в навчальних закладах;

першочергове поселення у гуртожиток і безкоштовне проживання.

Як отримати безкоштовне навчання чи часткову компенсацію?

Під час вступу важливо повідомити приймальну комісію про наявність пільги і подати копію посвідчення учасника бойових дій (або іншого документа, що підтверджує статус). Після зарахування на контрактну форму навчання ви можете подати заяву з проханням про переведення на бюджет — якщо у закладі залишаться вільні місця.

«Окремо діє компенсаційний механізм для дітей УБД, які вже навчаються на контракті. Якщо в документації закладу зазначено ваш статус, ви маєте право отримати компенсацію вартості навчання. Для цього потрібно подати до канцелярії вишу заяву і копії документів, що підтверджують ваш статус, із проставленням вхідного номера на вашому екземплярі», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Пільгові кредити на навчання: що треба знати?

Кредит можна оформити вже після вступу, уклавши угоду з навчальним закладом і банком. Погашення передбачене після завершення навчання. При цьому в окремих випадках людина може бути повністю звільнена від повернення коштів. Це стосується, наприклад, осіб з інвалідністю І групи, випускників, які після завершення навчання працюють за спеціальністю у сільській місцевості, або тих, хто утримує дітей.

Як отримати соціальну стипендію?

На відміну від академічної стипендії, соціальна призначається за наявності статусу і не залежить від середнього балу. Вона становить:

1180 гривень для студентів ЗВО;

890 гривень для студентів фахових коледжів.

Щоб оформити стипендію, достатньо написати заяву в адміністрації закладу і додати копію посвідчення учасника бойових дій або іншого документа, що підтверджує право на пільгу.

На що потрібно звернути увагу?

Право на пільги надається лише студентам, які навчаються на денній формі. Крім того, вік дитини учасника бойових дій на момент подачі документів має бути до 23 років. Усі заяви варто подавати з реєстрацією у канцелярії (із відміткою про вхідний номер), щоби мати документальне підтвердження у разі потреби.