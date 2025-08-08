На Прикарпатті провели радіаційні заміри

Станом на восьме серпня показники радіаційного фону в Івано-Франківській області становлять від 0,12 мкЗв/год до 0,13 мкЗв/год.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Що не перевищує природний радіаційний фон характерний для Прикарпаття (0,32 мкЗв/год).
Результати досліджень якості атмосферного повітря в центральній частині Івано-Франківська станом на 8:00, восьмого серпня за показниками вуглецю оксиду, азоту оксиду, азоту діоксиду, ангідриду сірчистого пилу загального відповідають нормі, крім показника рівня озону.
“Інформацію про показники радіаційного фону та стану повітря можете відстежувати на офіційному сайті Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб за посиланням“, — йдеться у дописі.