На Прикарпатті провели радіаційні заміри

Станом на восьме серпня показники радіаційного фону в Івано-Франківській області становлять від 0,12 мкЗв/год до 0,13 мкЗв/год.

Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Що не перевищує природний радіаційний фон характерний для Прикарпаття (0,32 мкЗв/год).

Результати досліджень якості атмосферного повітря в центральній частині Івано-Франківська станом на 8:00, восьмого серпня за показниками вуглецю оксиду, азоту оксиду, азоту діоксиду, ангідриду сірчистого пилу загального відповідають нормі, крім показника рівня озону.