Жителі Рогатинської громади третій рік потерпають від смороду зі свиноферми

Упродовж трьох років жителі Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині, скаржаться на сильний сморід від свинокомплексу в селі Підгороддя.

Люди кажуть, що неприємний запах шкодить їхньому здоров’ю та заважає повноцінно жити. Водночас керівниця Рогатинського відділу обласного центру контролю і профілактики хвороб Оксана Паньківська запевняє, що порушень норм не зафіксували, пише Суспільне.

Замість повітря — “таблиця Менделєєва”

Жителька села Підгороддя Ірина Новицька розповідає: щодня її сім’я змушена дихати нестерпним смородом, який доноситься з боку свинокомплексу. За її словами, найбільше страждає дитина — щоранку її нудить, а будинок просочений запахом настільки, що в ньому неможливо жити.

“Страждаємо не лише ми — люди. Страждають наші сади, городи. Наш дім просочений смородом, який лізе крізь усі щілини. Ми не можемо спати в чистій постелі, не можемо залишити їжу на столі, тому що це все просякнуте свинячими відходами”, — говорить Ірина Новицька.

На самопочуття скаржаться й інші жителі Підгороддя. Галина Боса розповідає, що в неї від неприємного запаху щодня пече у грудях.

“Останні дні не можу спати. Мені пече у грудях все, розумієте? Третя хата звідси. Як жити? Санстанція робить виміри й каже, що норма. Ну як може бути таке при лісі?Подивіться, тут все довкола зелене”, — каже Галина Боса.

Ще один житель села Андрій Рибій говорить, що сморід посилюється саме тоді, коли з ферми везуть гній: “Вони цілодобово вісьмома машинами вивозять у ту гноївку. Якраз під час отого й стоїть страшенний сморід”.

Скаржиться на ситуацію й місцевий підприємець Ярослав Андрусів — власник магазину. Він каже, що, окрім запаху, в магазині докучають також мухи.

“Приїжджаючи на свій об’єкт й відкриваючи двері машини, я ніби заходжу в сільський туалет. Мухи роєм залітають саме в цьому селі. Люди тут живуть, як в туалеті. Місцева влада нічого не буде робити, тому що вона тримає шматок свинини в роті”, — говорить Ярослав Андрусів.

Окрім жителів села Підгороддя, сморід чутно і в сусідніх селах. Станіслава Блага з Луковища каже: коли вранці відчиняє двері — стає важко дихати.

“Вранці встала, двері відчинила, сморід — страшний. Неможливо. Колись я теж працювала на комплексі, такого не було, як зараз. Чим вони годують свиней, що вони виробляють, що так тхне?” — каже Станіслава Блага.

Житель Рогатина Мирослав Тичківський розповідає, що мешкає приблизно за кілометр від свиноферми й теж відчуває неприємний запах. В онуків, які щороку приїжджають до нього на канікули, виникає алергія.

“У наших дітей — кон’юнктивіт, почервоніння очей, риніт, кашель. Тобто ми вдихаємо усю табличку Менделєєва, якою нас нагороджує інвестор і яка позначається на здоров’ї наших дітей і людей. Нею наповнюється й вся городина, здавалося б, екологічно чиста”, — розповідає Мирослав Тичківський.

Перевірки заборонені

Староста Підгородянського старостинського округу Ярослав Огерук каже, що свинокомплекс у селі побудували у 1972 році. Після розпаду Радянського Союзу приміщення пустувало. У 2000-х тваринницький комплекс реорганізували. Наразі власником підприємства є товариство з обмеженою відповідальністю “Ґудвеллі Україна”.

“На цей час вони зробили дві закриті герметичні лагуни, з яких практично запаху немає. Очевидно, є запахи в повітрі від життєдіяльності тварин, бо це — живі організми. Значить, виникає друге питання: зробили, закрили внизу, тепер треба закрити зверху. Мабуть, потрібно якісь фільтри ставити”, — пояснює Ярослав Огерук.

Зі слів заступника міського голови Рогатинської громади Володимира Штогрина, у 2021 році у міськраді створили тимчасову комісію, що розглядає це питання. Її члени опрацювали скарги від людей та надіслали 46 звернень до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Держпродспоживслужби та інших відповідальних служб. Однак на всі звернення, каже Володимир Штогрин, їм відповіли, що під час воєнного стану перевірки заборонені.

Цілодобовий моніторинг повітря

Керівниця Рогатинського відділу обласного центру контролю і профілактики хвороб Оксана Паньківська каже, що востаннє якість повітря у громаді перевіряли 29 липня. Аналогічні перевірки відбулися й у 2024 році.

“Проводили дослідження таких шкідливих речовин як аміак, сірководень, метилмеркаптан і пил. За їхніми результатами концентрації досліджуваних речовин не перевищували граничнодопустимих норм”, — говорить Оксана Паньківська.

З її слів, у ситуації, що склалася, доцільним було б встановлення стаціонарного посту спостереження, який би моніторив повітря цілодобово.

З нею погоджується заступник міського голови Володимир Штогрин: “Ми готові профінансувати заходи, які можуть моніторити атмосферне повітря, й поставити пости. Зберемо комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і запропонуємо цей варіант”.

“Зібрали посіви й підживлюють землю”

Керівник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Іван Васьків каже, що тваринницький комплекс у Підгородді має проєктну потужність для утримання 36 тисяч свиней. Відповідно до звітів, які працівникам Держпродспоживслужби надає підприємство, наразі на фермі утримують 27 тисяч свиней, випорожнення яких накопичують в лагунах (гноєсховищах — ред.) Ці відстійники можуть розвантажувати не частіше ніж двічі на рік.

“У міру накопичення гній з цих лагун після того, як він проходить відповідне біотермічне знищення, відвантажують на власні поля. Зараз — сезон. Вони зібрали посіви й підживлюють землю, готують до наступних посівів. Тому могло бути й таке”, — каже Іван Васьків.

Суспільне звернулося за коментарем до власника свинокомплексу, генерального директора підприємства “Ґудвеллі Україна” Каспера Торупа-Вілладсена. У письмовій відповіді він повідомив, що з 23 до 28 липня відбувалося викачування органічних добрив з гноєсховищ на свинокомплексі в селі Підгороддя. З його слів, у майбутньому людей планують попереджати про вивіз відходів.

“Для мінімізації запаху встановлено нову вентиляційну систему на фермі, що має високий викид в атмосферу з високим розсіюванням викинутих речовин. Також на комплексі діють гноєсховища закритого типу, які не дають просочуватися запаху під час відстоювання й зберігання органічного добрива. На комплексі припинено роботу твердопаливних котлів, а використовується зовсім інша система підігріву стаєнь, що не дає викидів у атмосферу, є сучасною та новітньою”, — йдеться у письмовій відповіді.

Староста Підгородянського старостинського округу Ярослав Огерук говорить, що підприємство “Ґудвеллі Україна” щорічно виділяє гроші на благоустрій. За чотири роки сума склала 793 тисячі гривень.

Зі слів заступника міського голови Рогатинської громади Володимира Штогрина, торік до бюджету громади компанія сплатила понад 2 мільйони 200 тисяч гривень податків. За перше півріччя 2025 року вже надійшло більш як 2 мільйони гривень податків.