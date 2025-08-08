ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Директора та інженера технагляду турбази «Заросляк» підозрюють у розкраданні понад двох мільйонів гривень
Автор: Олег Мамчур
08/08/2025 17:40
Директору товариства повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час капремонту Ворохтянської високогірської навчально-спортивної бази «Заросляк».

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, пише Правда.

Інженера з технагляду підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

За даними слідства, під час ремонту директор умисно завищив вартість будівельних матеріалів у документах. Інженер, який мав би виявити порушення, проігнорував ці факти.

У результаті таких дій, за інформацією правоохоронців, було привласнено 2,3 мільйона гривень бюджетних коштів.

Досудове розслідування веде слідче управління поліції Івано-Франківської області. Оперативний супровід здійснює обласне управління СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.