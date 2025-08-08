На Закарпатті знайшли застреленого прикордонника

На Закарпатті знайшли прикордонника, який, за версією слідства, покінчив життя самогубством.

Інформацію Суспільному підтвердили в поліції Закарпатської області.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом смерті прикордонника. За частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу відкрили справу з позначкою “самогубство”.

Матеріали скерували до Державного бюро розслідувань для подальшого досудового розслідування.