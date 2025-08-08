Псевдобанкір виманив у прикарпатки 100 тисяч гривень

Представляючись співробітниками банків, шахраї випитують у потерпілих банківські дані, відтак отримують доступ до їх рахунків. Правоохоронці вкотре закликають не довіряти невідомим додзвонювачам.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

До поліції звернулася 47-річна жителька Івано-Франківська.

Жінка повідомила, що втратила значну суму коштів після розмови з незнайомцем, який назвався працівником служби безпеки банку. Чоловік запевнив, що з рахунку заявниці намагаються зняти гроші, а для їх «збереження» слід виконати низку його вказівок.

Потерпіла двома транзакціями переказала 100 тисяч гривень з однієї своєї картки на іншу.

Однак згодом усвідомила, що потрапила в шахрайську пастку. Тож звернулася до поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України .

Поліція Прикарпаття нагадує: