Нацгвардійці Прикарпаття зустрілися з Митрополитом Володимиром Війтишином

У четвер, 7 серпня, в Архієпархіальному управлінні відбулася зустріч військовослужбовців Національної гвардії України з Архієпископом і Митрополитом Івано-Франківським Владикою Володимиром Війтишином та Єпископом-помічником Владикою Миколою Семенишиним.

Під час зустрічі обговорили надзвичайно важливе для кожного військового питання — духовну підтримку та моральну витримку у складних умовах служби.

В умовах повномасштабної війни Національна гвардія України приділяє особливу увагу внутрішньому стану особового складу — збереженню бойового духу, психологічної стійкості й віри у справедливість боротьби.

Гвардійці подякували Владиці Володимиру та Івано-Франківській Архієпархії УГКЦ за постійну турботу — як матеріальну, так і духовну. Слова підтримки, спільна молитва, присутність капеланів — усе це допомагає тримати стрій не лише тілом, а й душею.

Митрополит Володимир подякував нацгвардійцям за вірність присязі, силу духу та жертовну службу, наголосивши:

«Церква — поруч. Завжди. Ми з вами у молитвах, у слові, у присутності наших капеланів та священників на передовій і в тилу. Ви — не самі. Дякуємо за вашу мужність і віру».

Зустріч стала черговим свідченням того, що сила армії — не лише в озброєнні, а й у внутрішній стійкості, яку формують турбота, віра й підтримка.