На Шашкевича зупинено незаконні будівельні роботи на пам’ятці архітектури

У будівлі на вул. Шашкевича, 9, яка є пам’яткою архітектури, виявили незаконні будівельні роботи. Муніципальна інспекція склала акт та протокол про правопорушення.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це інформує Відділ охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської ради.

Під час перевірки встановили, що роботи проводилися без погодженої проєктної документації та дозвільних документів. Через це будівельні роботи на об’єкті зупинили.

Із власником приміщення провели роз’яснювальну бесіду. Він зобов’язався завершити розробку проєкту і отримати всі необхідні документи відповідно до чинного законодавства.