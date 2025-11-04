На Прикарпатті провели в останню путь воїна Миколу Жураківського

У Отинійській громаді 4 листопада відбулося прощання із захисником Миколою Жураківським.

Після тривалого очікування та болісної невизначеності, коли Микола вважався безвісти зниклим, його родина, друзі, побратими та вся громада сьогодні мали змогу віддати останню шану Герою, який до кінця залишався вірним присязі та Батьківщині, пише Отинійська селищна територіальна громада.

Разом із Державними Прапорами, квітами та лампадками мешканці громади створили коридор честі, ставши на коліна в знак шани. З молитвою й сумом ми провели нашого земляка до місця вічного спочинку. Лунали державний Гімн, постріли почесної варти та слова подяки за мужність і самопожертву.

Микола ЖУРАКІВСЬКИЙ служив у 59-й окремій штурмовій бригаді безпілотних систем імені Якова Гандзюка та загинув 26 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Новоселівки Першої на Донеччині. Він був добрим, працьовитим, щирим чоловіком, який із честю й гідністю захищав Україну.

Сьогодні вся громада схилила голови, розділяючи біль втрати з родиною Героя.

Нехай пам’ять про Миколу буде вічною, а його подвиг назавжди залишиться прикладом любові до України, мужності й віри.