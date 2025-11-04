27% ветеранів на Прикарпатті вже успішно працевлаштовані, – Цимбалюк

Сьогодні під час Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк прозвітував про результати роботи служби щодо підтримки ветеранів, передає Правда.іф.

“Одним із наших пріоритетів залишається надання якісних послуг ветеранам — від працевлаштування до професійного навчання та підтримки власної справи”, — зазначив Василь Цимбалюк.

Наразі підписано 22 меморандуми про співпрацю з медичними установами області та громадськими організаціями, які допомагають у реабілітації військовослужбовців. Протягом 2025 року проведено 77 інформаційних семінарів, у яких взяли участь 589 осіб.

Рівень працевлаштування ветеранів перевищує середній показник по Україні

Також відзначено, що 726 ветеранів отримали послуги служби зайнятості, з них 250 осіб були працевлаштовані. Рівень працевлаштування ветеранів на Івано-Франківщині становить 27%, що перевищує середній показник по Україні (21%).

Окремо Цимбалюк звернув увагу на можливості професійного навчання через ваучери — держава покриває витрати на суму до 30 280 грн. У 2025 році такі ваучери отримали 48 ветеранів, які обрали різні напрямки навчання — від IT-технологій до публічного управління та фармації.

“Ми маємо зробити все, щоб наші захисники не відчували бар’єрів при поверненні до цивільного життя та могли реалізувати свої здібності у професійній сфері”, — підкреслив директор центру зайнятості.

Програма грошової компенсації роботодавцям

Крім того, держава компенсує роботодавцям до 120 тисяч гривень за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І групи та до 80 тисяч гривень — для ІІ групи. У 2025 році завдяки цій програмі облаштовано 142 робочі місця, серед них 27 — для учасників бойових дій.