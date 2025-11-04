Трамп назвав термін завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що війну в Україні можливо закінчити протягом кількох місяців. Про це американський лідер сказав у інтерв’ю телеканалу CBS News, пише ТСН.

Трамп відповів ствердно на запитання журналіста про те, чи може війна в Україні завершитися протягом «пари місяців».

«Я думаю, що ми це зробимо, так», — сказав президент США.

Він також вважає, що Москва прагне відновлення контактів із Вашингтоном.

«Я думаю, він (Путін — ред.) дійсно хоче вести справи зі США», — зазначив Трамп.

Нагадаємо, Трамп заявив, що йому вдалося припинити вісім світових конфліктів, застосовуючи економічний важіль — метод мит. Однак він визнає, що ця стратегія не спрацьовує щодо президент Росії Володимира Путіна, оскільки між США та РФ відсутні значні торговельні відносини.

Окрім того, Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що у війні РФ проти України для нього «останньої краплі немає», яка б довела неготовність Путіна закінчити конфлікт. На думку президента США, іноді сторонам слід «дати битися».