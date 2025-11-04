ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Коломийщині попрощалися із загиблим головним сержантом Михайлом Кавацюком

Автор: Оксана Марушкевич
4 листопада у селі Мишин Нижньовербізької громади відбулося прощання з головним сержантом військової частини А3719 Михайлом Кавацюком, 1997 року народження.

Повідомляє Нижньовербізька сільська рада, пише Правда.іф.

Михайло Кавацюк з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України, виконавши свій громадянський і військовий обов’язок із честю.

Його життя трагічно обірвалося 30 жовтня 2025 року — воїн загинув внаслідок вибуху ворожого авіаційного боєприпасу (КАБу).

Провести Героя в останню путь прийшли рідні, побратими, мешканці громади, представники місцевої влади та духовенство. Люди схилили голови в молитві та подяці за мужність і самопожертву Михайла.

“Не вистачає слів підтримки для згорьованої родини. Україна втратила ще одного вірного сина, який до останнього подиху боронив рідну землю. Його подвиг не буде забутий. Світла пам’ять і вічна шана Герою, — зазначили у громаді.

Джерело(а) інформації

Нижньовербізька сільська рада

