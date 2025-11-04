Верховинщина зустріне полеглого воїна Івана Петрука

Завтра, 5 листопада 2025 року, Верховинська громада віддасть останню шану полеглому захиснику України — Івану Петруку.
Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф.
Маршрут скорботного кортежу
О 13:30 годині траурний кортеж із тілом Героя вирушить із Кривопільського перевалу.
О 14 годині у селищі Верховина, біля стели Героїв Небесної Сотні, відбудеться панахида та церемонія вшанування пам’яті воїна.
Зустріч Героя “на щиті”
Після цього траурна процесія вирушить до рідного дому захисника в селі Верхній Ясенів, де відбудеться прощання з Героєм.
Верховинська селищна рада звертається до мешканців громади з проханням гідно зустріти траурний кортеж — з лампадками, квітами та державними прапорами — вздовж дороги, біля своїх будинків і установ, щоб спільно провести Івана Петрука в останню дорогу.