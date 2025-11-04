ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Верховинщина зустріне полеглого воїна Івана Петрука

Автор: Оксана Марушкевич
Завтра, 5 листопада 2025 року, Верховинська громада віддасть останню шану полеглому захиснику України — Івану Петруку.

Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф.

Маршрут скорботного кортежу

О 13:30 годині траурний кортеж із тілом Героя вирушить із Кривопільського перевалу.
О 14 годині у селищі Верховина, біля стели Героїв Небесної Сотні, відбудеться панахида та церемонія вшанування пам’яті воїна.

Зустріч Героя “на щиті”

Після цього траурна процесія вирушить до рідного дому захисника в селі Верхній Ясенів, де відбудеться прощання з Героєм.

Верховинська селищна рада звертається до мешканців громади з проханням гідно зустріти траурний кортеж — з лампадками, квітами та державними прапорами — вздовж дороги, біля своїх будинків і установ, щоб спільно провести Івана Петрука в останню дорогу.

Джерело(а) інформації

Верховинська селищна рада

