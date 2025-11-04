На Івано-Франківщині облаштували 10 будинків для дітей-сиріт, і ще 2 планують придбати

В Івано-Франківській області продовжують активно реалізовувати заходи, спрямовані на забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Про це повідомила начальниця служби у справах дітей Івано-Франківської ОВА Марія Євчук, пише Правда.іф.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення на Прикарпаття перемістилися 627 дітей — вихованців закладів цілодобового перебування, а також 436 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули разом із опікунами, прийомними батьками чи батьками-вихователями.

“Наша область, як тилова, стала домом для сотень дітей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Ми робимо все, щоб вони відчували турботу, безпеку і змогли виховуватися в сімейному колі”, — зазначила Марія Євчук.

У 2025 році за державні кошти планують придбати ще два будинки

Станом на зараз у дитячих закладах області проживають 31 дитина, а ще 182 дитини-сироти перебувають у сім’ях опікунів, прийомних батьків або у дитячих будинках сімейного типу.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Для забезпечення житлом таких родин у 2024 році за кошти державного бюджету придбано 5 житлових будинків. Окрім того, завдяки співпраці обласної військової адміністрації з міжнародними благодійниками збудовано 2 будинки Фундації Олени Зеленської, а також придбано, реконструйовано і облаштовано ще 3 житлові будинки силами благодійних організацій. У 2025 році за державні кошти планують придбати ще два будинки, один з яких уже має укладений договір купівлі-продажу.

Особлива увага приділяється дітям, які були реінтегровані, депортовані або примусово переміщені. Наразі в області проживають 9 таких дітей — восьмеро з них живуть у рідних сім’ях, ще одна дитина перебуває під опікою рідного брата. Для них забезпечено доступ до освітніх, медичних, соціальних і юридичних послуг, відповідно до плану реінтеграції.

Регіональна цільова програма соціального захисту

В області діє регіональна цільова програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спрямована на запобігання соціальному сирітству, підтримку сімей з дітьми та розвиток сімейних форм виховання.

У лютому 2025 року розпорядженням Івано-Франківської ОВА затверджено регіональний план заходів з реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні на 2024–2028 роки.

Послуга наставництва над дитиною

Також у регіоні розвивається послуга наставництва над дитиною. Уже підготовлено 9 кандидатів у наставники, ведеться підбір дітей та оформлення відповідних договорів.

“Питання захисту прав дітей, підтримки сімей і розвитку сімейних форм виховання перебуває на постійному контролі обласної військової адміністрації”, — наголосила начальниця служби у справах дітей Марія Євчук.

Таким чином, Івано-Франківщина залишається прикладом регіону, який системно підтримує дітей, що втратили батьківське піклування, і створює умови, аби кожна дитина мала право рости у родині.