На Прикарпатті жінка позбулася понад 1,6 мільйона гривень, інвестувавши у фіктивний фонд

68-річна жителька Коломийщини потрапила на гачок інтернет-шахраїв, які вмовили її інвестувати кошти у нібито швейцарський благодійний фонд. Унаслідок афери жінка втратила 1 мільйон 680 тисяч гривень.

Як повідомляє поліція, зв’язок із потерпілою зловмисники встановили через інтернет. Спочатку вони запропонували їй купити дієтичні добавки, а згодом — «прибуткову інвестицію» з обіцянкою високих відсотків. Після перерахунку грошей шахраї перестали виходити на зв’язок, пише Місто.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Поліцейські проводять оперативні заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними та не переказувати кошти сумнівним онлайн-структурам, навіть якщо вони прикриваються «благодійністю» чи «інвестиціями».