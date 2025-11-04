На Франківщині оновлюють психоневрологічний інтернат

Ремонтують корпус і укриття в Снятинському психоневрологічному інтернаті.

«Тримаємо на контролі реконструкцію одного з корпусів Снятинського психоневрологічного інтернату. У закладі тривають ремонтні роботи: оновлюються житлові кімнати, санвузли, складські приміщення та укриття. Усе задля того, щоб створити сучасні, комфортні та безпечні умови проживання підопічних», — зазначила Світлана Онищук.

За словами очільниці ОВА, роботи здійснюють за фінансової підтримки Швейцарського Червоного Хреста та Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Снятинський психоневрологічний інтернат розрахований на 360 підопічних, серед яких 19 внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю.