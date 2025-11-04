На Франківщині оновлюють психоневрологічний інтернат

Ремонтують корпус і укриття в Снятинському психоневрологічному інтернаті.
«Тримаємо на контролі реконструкцію одного з корпусів Снятинського психоневрологічного інтернату.
У закладі тривають ремонтні роботи: оновлюються житлові кімнати, санвузли, складські приміщення та укриття.
Усе задля того, щоб створити сучасні, комфортні та безпечні умови проживання підопічних», — зазначила Світлана Онищук.
За словами очільниці ОВА, роботи здійснюють за фінансової підтримки Швейцарського Червоного Хреста та Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.
Снятинський психоневрологічний інтернат розрахований на 360 підопічних, серед яких 19 внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю.
«Усі підопічні отримують необхідну медичну допомогу, реабілітаційні послуги та щоденну турботу.
Цей проєкт — приклад дієвої співпраці з міжнародними партнерами, спрямований на покращення інфраструктури соціальних закладів області.
Бо турбота про кожну людину та гідні умови життя — це наш спільний пріоритет», — наголосила Онищук.