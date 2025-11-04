ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Франківщині оновлюють психоневрологічний інтернат

Автор: Уляна Роднюк
Будівля з червоної цегли під час реконструкції
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Ремонтують корпус і укриття в Снятинському психоневрологічному інтернаті.

«Тримаємо на контролі реконструкцію одного з корпусів Снятинського психоневрологічного інтернату.

У закладі тривають ремонтні роботи: оновлюються житлові кімнати, санвузли, складські приміщення та укриття.

Усе задля того, щоб створити сучасні, комфортні та безпечні умови проживання підопічних», — зазначила Світлана Онищук.

За словами очільниці ОВА, роботи здійснюють за фінансової підтримки Швейцарського Червоного Хреста та Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Снятинський психоневрологічний інтернат розрахований на 360 підопічних, серед яких 19 внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю.

«Усі підопічні отримують необхідну медичну допомогу, реабілітаційні послуги та щоденну турботу.

Цей проєкт — приклад дієвої співпраці з міжнародними партнерами, спрямований на покращення інфраструктури соціальних закладів області.

Бо турбота про кожну людину та гідні умови життя — це наш спільний пріоритет», — наголосила Онищук.

Джерело(а) інформації

Світлана Онищук.

СХОЖІ НОВИНИ