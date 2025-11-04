Калуська громада потрапила до переліку учасників пілотного проєкту із запровадження системи профорієнтації для дітей та підлітків

Із 13 громад Калуського району на Івано-Франківщині для участі у проєкті відібрали три міські громади — Калуську, Долинську та Болехівську, а також Вигодську селищну громаду.

Як повідомляє Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття, 24 громади Івано-Франківської області (загалом їх є 62) відібрано для участі у національному пілотуванні системи профорієнтації дітей та підлітків.

З 13 громад Калуського району відібрано три міські громади — Калуську, Долинську і Болехівську, а також Вигодську селищну громаду.

Як зазначено у повідомленні, у межах національного пілотування громади отримають можливості для:

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

створення сучасних профорієнтаційних просторів для дітей та підлітків;

повний експертний супровід створення у громаді дієвої системи профорієнтації та допомогу у налагодженні співпраці громади з бізнесом і закладами освіти;

підготовку кар’єрних координаторів та кар’єрних радників закладів загальної середньої освіти – спільно з викладачами Цюріхського педагогічного університету (Швейцарія).

Попереду — два роки для спільної роботи щодо створення сучасної системи профорієнтації та формування нових підходів до взаємодії освіти, влади та бізнесу.

Як раніше повідомляло Міністерство освіти України, швейцарсько-український проєкт DECIDE впроваджується ГО DOCCU та PHZH International Projects in Education за підтримки Посольства Швейцарії в Україні для підтримки реформ у сфері професійної та демократичної освіти в Україні. Мета DECIDE — сприяти розвитку ефективної системи управління освітою через децентралізацію, а також просувати реформу професійної освіти, зокрема через пілотування нових моделей партнерства між органами місцевої влади, закладами освіти та бізнесом.

Швейцарія виділяє на реформування профтехосвіти в Україні 2 млн франків (понад 80 млн гривень). У межах ініціативи відбудеться пілотування моделей співробітництва обласних державних адміністрацій, територіальних громад, закладів професійно-технічної освіти, шкіл та бізнесу задля розвитку системи кар’єрного супроводу учнів.

Регіонами-партнерами, які долучаються до пілотування системи, обрано Полтавську, Одеську, Івано-Франківську, Чернігівську, Київську та Львівську області. Зокрема, у закладах загальної середньої освіти громад-партнерів запровадять систему супроводу учнів у виборі професії.