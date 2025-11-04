У Франківську запустили котельню на Індустріальній

В Івано-Франківську запрацювала котельня на вулиці Індустріальній. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, який відвідав об’єкт разом із командою, передає Правда.іф.

“Дякую працівникам ДМП “Івано-Франківськтеплокомуненерго”, які доклали величезних зусиль, аби запустити цю котельню. У першу чергу школи і дитячі садочки отримують тепло саме від цього об’єкта”, — зазначив Марцінків.

Мер закликав мешканців завершувати процес переходу на індивідуальне опалення

Міський голова також наголосив, що нинішні теплі дні дають можливість повністю відрегулювати систему централізованого опалення. Водночас він закликав мешканців завершити процес переходу на індивідуальне опалення, який триває в Івано-Франківській громаді вже кілька років.

Запуск котельні та технічні аспекти її роботи

Заступник міського голови Руслан Гайда детальніше розповів про запуск котельні та технічні аспекти її роботи. За його словами, запуск цього об’єкта дозволить стабільніше забезпечувати теплом освітні установи та житлові будинки в районі, а також підвищить енергоефективність системи опалення міста.