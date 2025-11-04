У Долині відкриють меморіальну дошку захиснику Віталію Москалю

6 листопада Долинська громада вшанує пам’ять захисника Віталія Москаля, який героїчно загинув, боронячи незалежність України. У цей день відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки на його честь.

Захід заплановано провести об 11 год на території його рідної школи — Долинського ліцею №5, що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 24,б.

Віталій Москаль (06.11.1977 – 02.11.2023 р) був вірним сином України та незламним захисником. Свій останній бій він прийняв під час виконання бойового завдання поблизу села Кліщіївка, на одному з найгарячіших напрямків фронту — Бахмутському.

Громаду запрошують долучитися до зворушливої та важливої події, щоб разом вшанувати пам’ять Героя, який віддав своє життя за незалежність і майбутнє України, пише Долинський ліцей №5.