5 листопада на Прикарпатті будуть діяти ГПВ

Завтра, 5 листопада, в Івано-Франківській області будуть введені графіки погодинних вимкнень з 7 години до 21 години.

Про це повідомляє Прикарпаттяобленерго, передає Правда.іф.

Ознайомитися з ГПВ можна на фото, а також через:

Сайт – кнопка «Графіки вимкнень»: https://svitlo.oe.if.ua.

Сайт – кнопка «Вимкнення»: https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table.

Вайбер-бот – Відсутнє світло – Черга вимкнень: https://chats.viber.com/oeifuabot.

Окрім цього, з 07:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів