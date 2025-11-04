ТОП-5 ідей для вікенду на Івано-Франківщині

Хочете втекти від буденності та зарядитися новими враженнями? Карпатські вершини, історичні пам’ятки та культурні скарби Івано-Франківщини чекають на вас у межах 1–2 годин їзди. Версії підготували п’ять маршрутів на вікенд, що поєднують природу, історію та автентичність.

Івано-Франківськ — чудова відправна точка для коротких мандрівок. Звідси легко дістатися до гір, старовинних міст і природних локацій, які вражають навіть місцевих. Осінь — найкращий час для таких подорожей: менше туристів, м’яке світло для фото і можливість побачити Карпати у всій золотій палітрі. Версії зібрали п’ять напрямків, які підійдуть до душі навіть найвибагливішим туристам:

Яремче — карпатська казка за один день

Яремче, розташоване за 60 кілометрів від Івано-Франківська, — один із найпопулярніших гірських курортів Прикарпаття. Дістатися можна автобусом з автовокзалу, який курсує щогодини (у дорозі — близько півтори години), або автомобілем трасою Н-09.

Мандрівку варто почати з водоспаду Пробій на річці Прут, який вважають одним із найвідоміших у Карпатах. Далі — стежка Довбуша, що веде через буковий ліс до скель і печер, оповитих легендами про опришків. На сувенірному ринку можна знайти вишиванки, дерев’яні вироби та гуцульську кераміку. Для активних туристів — квадроцикли, зіплайн або похід на гору Маковиця.

Порада: восени тут прохолодно, тож варто мати теплий одяг і зручне взуття. Обід у колибі з баношем чи грибною юшкою додасть автентичного колориту.

Ворохта — гірська романтика та віадуки

Ворохта — ще один мальовничий куточок, розташований за 90 кілометрів від Івано-Франківська. Доїхати можна автобусом (приблизно дві години у дорозі) або автомобілем через Яремче тією ж трасою Н-09.

Головна родзинка Ворохти — австрійські віадуки XIX століття, якими досі користуються потяги. Їхні арки гармонійно вписуються в гірський пейзаж і стали улюбленим місцем для фото. Варто також піднятися на гору Магура, звідки відкривається панорама Чорногірського хребта. Якщо маєте більше часу, заїдьте до Верховини — це лише пів години дороги, але зовсім інший світ: музеї, майстерні, коні, трембіти й автентична атмосфера.

Порада: для повного занурення в дух Карпат залиштеся на ніч у дерев’яному котеджі, скуштуйте місцеві сири й мед, заваріть трав’яний чай просто з гірських рослин.

Буковель — релакс і пригоди в горах

Буковель — не лише лижний курорт. Восени він перетворюється на спокійне місце для відпочинку серед гір. Доїхати можна автобусом (у дорозі — близько двох з половиною годин) або автомобілем трасою Н-09.

Підніміться канатною дорогою, щоб побачити неймовірні панорами Карпат, або прогуляйтеся біля озера Молодості. Тут можна покататися на човні, прогулятися навколо води, а потім розслабитися у спа-комплексі. Для активних туристів працюють маршрути для велопрогулянок і квадроциклів.

Порада: жовтень — ідеальний час для тих, хто шукає тиші. Туристів менше, а погода ще сприятлива для прогулянок.

Галич і Рогатин — історичний вояж

Для тих, хто цікавиться історією, варто обрати напрямок Галич — Рогатин. Від Івано-Франківська до Галича — лише 25 кілометрів (приблизно пів години автобусом), а звідти ще година їзди до Рогатина.

У Галичі варто побачити замок на пагорбі з панорамою Дністра та відвідати Національний заповідник «Давній Галич» (село Крилос поблизу Галича). Тут можна пройтися територією колишнього княжого центру, дізнатися про історію Галицько-Волинського князівства і побачити унікальні археологічні знахідки.

У Рогатині відвідайте дерев’яну церкву Святого Духа, що внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО, а також музей Роксолани, присвячений знаменитій уродженці міста.

Порада: у цій подорожі можна відчути дух старовини й зробити зупинку на обід у місцевому кафе, щоб скуштувати домашній борщ або вареники.

Коломия — культурна перлина Покуття

Коломия — це культурний центр Покуття, розташований за 60 кілометрів від Івано-Франківська. Сюди зручно добиратися автобусом (у дорозі близько години) або автомобілем трасою Р-20.

Перша зупинка — музей «Писанка», відомий своєю унікальною будівлею у формі гігантського яйця. Усередині зібрано понад 12 тисяч експонатів з усього світу.

Поруч — Національний музей Гуцульщини та Покуття, який знайомить із традиціями місцевих ремесел, костюмів і обрядів. Прогуляйтесь центром міста, насолодіться архітектурою часів Австро-Угорщини, а на вихідних заїдьте до Косова — відомого ярмарку народних майстрів.

Порада: не пропустіть нагоди спробувати покутські книші, грибну юшку чи деруни — саме вони створюють справжній смак цього регіону.

Івано-Франківщина — ідеальний варіант для коротких, але змістовних мандрівок. Тут кожен знайде щось для себе: від гірських пригод і затишних вечорів у дерев’яній колибі до історичних маршрутів та знайомства з місцевими традиціями. Осінь — найкраща пора, щоб відкрити для себе свій маленький Карпатський всесвіт.