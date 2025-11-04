Франківські чиновники провели традиційну вівторкову інспекцію (ФОТО)

Традиційна вівторкова інспекція охопила вулицю Тисменицьку та її околиці. Також відвідали Вище професійне училище №21 та автомобільний ліцей.

Також заїхали в Микитинці, аби подивитись, на якому етапі знаходяться роботи зі встановлення Алеї Слави полеглим Героям у російсько-українській війні.

Насамперед делегація відвідала Вище професійне училище №21. У закладі нещодавно оновили обладнання завдяки державним програмам та фінансуванню з міського бюджету. На сучасній апаратурі учні не лише проходять навчання, а й мають можливість заробляти. Нині в училищі навчається 352 учні, хоча воно здатне прийняти утричі більше. Підготовка здійснюється за спеціальностями коваля, слюсаря, оператора верстатів із програмним керуванням та іншими технічними напрямами, пише Руслана Марцінківа.

На базі навчального закладу функціонують два навчально-практичні центри — зварювальних технологій та операторів верстатів із програмним керуванням. Вони розширюють можливості училища як для учнів після 9-го та 11-го класів, так і для дорослого населення — у межах перепідготовки та підвищення кваліфікації. Крім того, тут виготовляють продукцію для потреб громади, зокрема різноманітні металеві скульптури, які можна побачити в Івано-Франківську.

Порядок на території училища вже понад сім років підтримує двірник Дмитро Ящук. Пенсіонер вважає цю роботу не лише джерелом доходу, а й можливістю залишатися активним. Попри великий обсяг роботи, він сумлінно дбає про чистоту подвір’я.

Після цього учасники інспекції відвідали Професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва, а згодом вирушили до села Микитинці. Там оглянули стан доріг і обстежили аварійні дерева, щоб визначити подальші дії.

Також перевірили хід робіт зі створення Алеї Слави для загиблих Героїв. За словами старости села Андрія Кучера, завершити роботи планують упродовж двох місяців. На алеї встановлять дев’ять анотаційних дощок на честь полеглих захисників України.